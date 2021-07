Bilzen start solidariteitsactie op voor slachtoffers wateroverlast

LIVE. België getroffen door zondvloed: volg het hier op de voet

Om de slachtoffers te helpen zullen op zaterdag 17 en zondag 18 juli inzamelacties worden georganiseerd in het pand ‘laBo3740’ in de Korenstraat in Bilzen tussen 9 en 17 uur. De deuren worden opengesteld om kledij in te zamelen. “Heb je kleren in goede staat en wil je deze doneren aan de slachtoffers. Breng ze dan binnen”, klinkt het bij het Rode Kruis.

Wie op andere manier wil helpen kan zich aanmelden via https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/

(joge)