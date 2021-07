De organisatie zamelde in Japan oude gsm’s en elektronische toestellen in om met de gerecycleerde materialen medailles te maken. — © Getty Images

Vrijdag beginnen in Tokio de Olympische Spelen. Zo stilaan mogen we daar wel zeker van zijn. Met 364 dagen vertraging, met zware coronamaatregelen en met een recordaantal Belgen en Limburgers. Maar ook zonder Usain Bolt, zonder publiek en zonder gratis condooms. Even doorlezen en u bent weer helemaal mee.