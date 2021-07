In Erfstadt-Blessem sleurde een aardverschuiving heel wat huizen mee — © AP

De dodentol in het westen van Duitsland loopt op. Het noodweer kostte er de voorbije dagen al meer dan honderd mensen het leven. Tientallen anderen zijn vermist. Hele huizenrijen lijken van de kaart geveegd. Een klein dorp is nagenoeg verdwenen. Apocalyptische beelden, waar al even trieste verhalen achter schuilgaan.