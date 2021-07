Pogacar toont zich de nieuwe baas van het Tourpeloton: “Ik maande ze tot kalmte aan, er is al genoeg gevallen”

Tadej Pogacar is de nieuwe baas van het Tourpeloton. En dat liet hij tussen Mourenx en Libourne duidelijk merken. “Ik maande ze tot wat kalmte aan. Er is in deze Tour al genoeg gevallen. We zijn al genoeg jongens kwijt”, stelde de man die zondag zichzelf opvolgt.

“Als je opnieuw zo’n lange rit voor de boeg hebt en onmiddellijk slaan ze tegen de grond: geef toe, dat is geen leuk beeld om te zien. Iedereen die nu nog in koers zit, wil deze Tour in Parijs eindigen. We willen ook niet veel meer lijden. Iedereen is al danig veel mensen kwijtgespeeld. Het is niet meer nodig. Waarom zouden we ze dan zo vroeg in de etappe achterlaten met mechanische pech door een val waar iemand toevallig bij betrokken is? Daarom ben ik naar voren gereden en heb ik de mensen gevraagd om ze op te wachten.”

“Het was opnieuw een rit waarin we snel startten. Er kwam een aanval en dan een groep tegenaanvallers die heel sterk waren. Het peloton was verloren. Uiteindelijk was het op het einde nog rustig. Toen ik via de communicatieoortjes hoorde dat Matej Mohoric had gewonnen, was ik zeer blij. Het maakte me heel gelukkig. Hij verdiende deze overwinning echt wel.” (hc)