Gillian Anderson wil nooit meer beha dragen: “Al hangen ze op mijn navel”

Gillian Anderson is niet van plan om ooit nog een beha te dragen. De actrice, die onder meer als Margaret Thatcher schitterde in The Crown, liet via een Instagram Live-video weten dat ze bh’s “zeer oncomfortabel” vindt.

“Ik draag ze gewoon niet meer, ik stop ermee. Het interesseert me niet dat mijn borsten daardoor op mijn navel hangen. Persoonlijk vind ik het fijner om zonder beha door het leven te gaan. Nadat we maanden in quarantaine zaten en ik in een T-shirt of hemdje thuis rondliep, ben ik er nog meer van doordrongen geraakt dat dit kledingstuk voor mij verleden tijd is”, aldus Gillian.

Fans reageren verheugd op Andersons ‘bekentenis’. “Ik heb nooit beha’s gedragen en kreeg daar veel commentaar op. Maar nu ik weet dat Gillian Anderson dat ook niet doet, geeft me dat een goed gevoel. Waarom zouden vrouwen die vervelende en pijnlijke dingen moeten dragen als dat niet nodig is?”, schrijft een volger.