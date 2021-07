Maaseik

Aan de kerk van Heppeneert was het meest kritieke punt van de Maas, maar het grootste gevaar is nu geweken. “We zijn door het oog van de naald gekropen. Een oogje”, zegt burgemeester Johan Tollenaere. Om 20 uur is het opnieuw crisisoverleg en wordt beslist of de mensen van Heppeneert die verplicht geëvacueerd waren terug in hun huis mogen.