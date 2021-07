Mohoric haalde extra motivatie uit politie-inval: “Voelde me als een crimineel”

LEES OOK. Drie Belgen in vlucht van de dag, maar ijzersterke Matej Mohoric soleert naar tweede ritzege

© AP

“Langs de ene kant was die politie-inval een goede zaak”, aldus Mohoric. “Het geeft aan dat er nog controle is, dat alle teams worden gecheckt. Natuurlijk vonden ze niets, want we hebben niets te verbergen. Maar langs de andere kant ben ik wel ontgoocheld over het systeem. Het is niet leuk wanneer de politie in je kamer komt en al je persoonlijke bezittingen doorzoekt. Dat is me nooit eerder overkomen. Ze gingen door mijn berichten en mijn persoonlijke foto’s. Die van mijn familie. Dat voelt raar aan. Maar ik heb niets te verbergen. Ik trek het me niet te veel aan. Het is oké, hopelijk.”

Daarna legde hij de opdracht van de dag uit. “We moesten heel alert zijn bij mogelijke ontsnappingen. Zeker als er meer dan acht renners op pad gingen. Of met Deceuninck – Quick-Step of Alpecin-Fenix in. Toen ik de heuvelachtige start zag, besliste ik om voorin te blijven. En dan kan je nog achter een vlucht aan gaan. Toen ik die jongens zag vertrekken, moest ik een superzware inspanning leveren om voorin te raken”, aldus de man die donderdag ook al met Julian Alaphilippe op pad ging. “Ik heb momenteel wel goede benen, maar ik wist ook dat ik met die vijf vluchters moest spreken eenmaal ik erbij was. Ik legde hen uit dat we de snelheid zo hoog mogelijk moesten houden voor het begin van de rit. Eerst twijfelden ze, maar daarna gingen ze akkoord met hoe ik het zag. Ik dacht dat dit de juiste manier was om met de ontsnapping tot de finish te raken.”

“Belachelijke lage powerwaarden”

“Ongelukkig genoeg kwam er nog een andere grote groep aansluiten. Ik keek en zag dat er geen ploegmaten bij waren. Ik was dat moment wel wat ontgoocheld, maar ik geef nooit op. Ik probeerde in die fase wat energie te sparen om in de finale te proberen de aanvallen te pareren. Toen Nils Politt op de klim versnelde, zat ik zo op de limiet dat ik dacht dat ik ging ontploffen. Ik zei tegen mezelf: als dit hét hardste moment van de rit is, dan moet ik toch nog proberen om een sprint uit de benen te schudden. Ontplof ik en moet ik langs de kant van de weg gaan zitten, dan is het ook maar zo. Ik ging ervoor. Ik keek achterom en zag niemand meer. Daarna probeerde ik zo hard als ik kon naar Libourne te rijden. Ik was aan het doodgaan. Ik trapte belachelijke lage powerwaarden. Gelukkig hield ik het tot de streep”, beschreef de Sloveense kampioen zijn tweede Tourritzege, dag op dag veertien dagen na nummer één in Le Creusot, waar hij een gelijkaardige vlucht in de langste rit van deze grande boucle afrondde. (hc)