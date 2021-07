Rekeningnummer geopend voor noodhulp, Verlinden roept vrijwilligers op zich te melden

Er is nood aan meer handen om de slachtoffers van het noodweer te helpen en, wanneer het water is weggetrokken, te helpen met puin ruimen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vrijdag gezegd. Vrijwilligers kunnen zich melden via het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis. Daarnaast is ook een noodrekeningnummer geopend waarop giften gedaan kunnen worden.

Naast de eigen hulpdiensten en meer dan 250 manschappen uit het buitenland steken nu al verschillende vrijwilligers de handen uit de mouwen om de slachtoffers van de zware wateroverlast te helpen, bijvoorbeeld in opvangcentra. “Die solidariteit tussen mensen is op dit moment goud waard”, zei Verlinden vrijdagmiddag op een persconferentie met de premier en ministers-presidenten Jan Jambon en Elio Di Rupo, en er zijn volgens haar nog meer mensen nodig, bijvoorbeeld om puin te ruimen en schoon te maken eens het water is weggetrokken.

Wie dat wil, kan zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis, zei ze. Steden en gemeenten die hulp nodig hebben, kunnen dat aanmelden via www.rodekruis.be/helpenhelpt, aldus Verlinden.

Rekeningnummer

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privépersonen als bedrijven giften storten.

In de eerstkomende dagen is het vooral nodig om de getroffenen comfortabele opvang te bieden en psychologische steun te verlenen, benadrukte Verlinden. Daarnaast zal alles op alles worden gezet om onder meer de drinkwatertoevoer en de beschadigde telecominfrastructuur te herstellen. “De schade zal waarschijnlijk pas echt duidelijk worden eens het water wegtrekt. Voor veel mensen begint dan een moeilijke en lange weg terug. We moeten ervoor zorgen dat ze de hoop op hun toekomst niet verliezen.”