Twaalf mensen met beperking overleden in instelling door noodweer in Duitsland

In het Duitse dorp Sinzig, in het district Ahrweiler, hebben twaalf mensen met een beperking de overstromingen niet overleefd. Ze woonden in een zorginstelling, het personeel is in shock. Dat meldt Bild.

“Het is vreselijk”, zegt algemeen directeur Stefan Möller. “Onze werknemers zijn getraumatiseerd, maar ze helpen nog zo goed als ze kunnen. Ze doen hun best om de andere bewoners in veiligheid te brengen.”

De bewoners waren niet alleen in het verblijf toen het noodweer genadeloos toesloeg, zegt Möller nog. “Er was een nachtwaker in het huis ernaast. Op vraag van de brandweer moest het gebouw ontruimd worden, maar toen de man daar toekwam waren de vloedgolven al binnen. Ze konden geen kant meer uit en onze man kon geen hulp halen.”

(gjs)