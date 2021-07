Jasper Stuyven zwaar ontgoocheld na ereplaats, Edward Theuns relativeert

Jasper Stuyven zat samen met ploegmaat Edward Theuns in de kopgroep, maar moest toekijken hoe Matej Mohoric wegsprong uit die groep en uiteindelijk naar de ritzege soleerde. Stuyven was dan ook zwaar ontgoocheld na de finish: “Het is niet plezant wanneer het niet lukt als je de kans krijgt.” Theuns kon de zege van Mohoric wel plaatsen: “Als je 40 kilometer tegen de wind in rijdt en je houdt stand, dan ben je de sterkste.”

LEES OOK. Drie Belgen in vlucht van de dag, maar ijzersterke Mohoric soleert naar tweede ritzege

Stuyven reageerde na het overschrijden van de finishlijn korter dan we van hem gewoon zijn. Het wees dan ook op zware ontgoocheling bij de Leuvenaar. “Dit is het einde van de Tour hé. Ik was niet goed genoeg, pech. Jammer. Niets aan te doen”, klonk het. Stuyven had voor de rit voorspeld dat er ontsnappingen zouden zijn en hij kreeg gelijk. “Oh ja, dat is praat vooraf. Er is vandaag stevig gekoerst en ik ben ook weggeraakt, maar ik was niet goed genoeg. Punt.”

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Het is niet plezant dat wanneer je de kans krijgt, dat het niet lukt. We hebben elkaar onderweg doodgedaan en dan rijdt er iemand weg. Of Mohoric geluk gehad heeft? Goh. Hij rijdt op een heftig moment weg en je weet dat als je wegrijdt, je dan achter de motoren hangt. Dat is voor iedereen zo. Maar chapeau voor hem”, aldus Stuyven.

Edward Theuns: “De sterkste heeft gewonnen”

Stuyvens ploegmaat Edward Theuns oogde wat minder teleurgesteld, al bleek dat maar schijn. “Ik ben ook serieus teleurgesteld, maar ik denk dat de beste gewonnen heeft. Ik zat redelijk choco op het einde en ik was zeker niet de enige. Mohoric rijdt weg en pakt snel dertig seconden. Het was 40 kilometer tegenwind en hij blijft voor, dat zegt wel iets. Als je dat doet, dan ben je gewoon de sterkste. Daar moeten we niet onnozel over doen. Daarachter hebben we één momentje gehad waarop we goed ronddraaiden, maar we kwamen niet dichter. Daarna begonnen de demarrages weer en dan weet je ook dat het er niet meer inzit. Op het einde zat ik ook op mijn limiet.”

Trek-Segafredo was met drie man in de kopgroep zeer goed vertegenwoordigd. Was dit dan geen uitgelezen kans? “Zeker. Maar je moet ook de benen hebben natuurlijk. Het was een heel zware koers. Om gewoon al weg te geraken moesten we een uur lang à bloc rijden. Dat heeft veel krachten gekost. Dat voel je in de finale wel. Zeker na drie weken Tour en in die warmte. Ik ben zeker teleurgesteld, maar veel beter kon ik niet in de finale.”