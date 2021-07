Weerman David Dehenauw vraagt tv-zenders om benefiet te organiseren

LIVE. België getroffen door zondvloed: volg het hier op de voet

“Als nationale weerman (VTM/RTL/VRT-Radio2) durf ik bescheiden te vragen aan de nationale tv-zenders om een gezamenlijke benefietavond te organiseren ten voordele van de vele slachtoffers van deze ongeziene natuurramp. We deden dat terecht voor buitenlandse rampen, nu a.u.b. ook”, aldus Dehenauw.

Noodrekeningnummer

Voor noodhulp wordt al een noodrekeningnummer geopend waarop giften gedaan kunnen worden, zo kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdag aan. Dat rekeningnummer is BE70 0000 0000 2525. Het rekeningnummer en andere noodhulp zullen gecoördineerd worden door Rode Kruis Vlaanderen en Rode Kruis België.

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. De hulporganisatie brengt ook de concrete noden in de getroffen regio’s in kaart: hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig, waar en voor hoeveel personen? Op basis van die analyse worden verdere hulpacties ondernomen.

Via het rekeningnummer kunnen zowel privépersonen als bedrijven giften storten. Mensen in Vlaanderen die zichzelf als crisisvrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat ook doen op die website. Ook steden en gemeenten met hulpaanvragen kunnen daar terecht.

Tv-spot

De VRT, DPG Media en SBS zetten hun schouders onder de solidariteitscampagne van het Rode Kruis voor de slachtoffers van de watersnood in België. In een spot van 30 seconden roepen de drie mediabedrijven op om te storten voor het Rode Kruis. De spot is vrijdagavond te horen en te zien op radio en televisie. Dat melden de drie mediagroepen vrijdag.

“De ongeziene watersnood van de voorbije dagen treft ons land hard. De ramp laat de mensen in de getroffen gebieden verweesd en soms zelfs dakloos achter”, benadrukken de mediagroepen in een gezamenlijk persbericht.

