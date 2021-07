Deze achthoekige vuurtoren stamt uit 1867 en is de oudste nog intacte gietijzeren vuurtoren in Nederland. — © Toeristische dienst Zeeland

Breskens

Weidse stranden met zicht op immense zeeschepen en een achthoekige vuurtoren. De rust in het Zeeuws-Vlaamse Breskens staat in schril contrast met het gewoel in Knokke, merkt Yves Lambrix op.