Herdenking Kapitein-Vlieger Peter 'Gigi' Gielen

Op 15 juli 1996, precies 25 jaar geleden, stortte de Belgische C-130 Hercules neer op de vliegbasis in Eindhoven. Aan boord 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Nederlandse Landmacht en de vierkoppige Belgische bemanning.Eén van de vier was Peter 'Gigi' Gielen uit Val-Meer die op die noodlottige 15de juli bij de slachtoffers te betreuren viel. De oud-strijdersafdelingen van Groot-Riemst hebben in samenwerking met de gemeente Riemst daarom er ook voor gezorgd dat Gigi in zijn thuisbasis Val-Meer herdacht werd met een aangepast programma.Naast een streepje muziek en speeches volgde er ook verschillende kransneerleggingen door o.a. het gemeentebestuur, de oud-strijdersbond, door Pieter Mingels, commandant vlieger bij de 15de Wing Melsbroek en door luitenant kolonel Filip Ganne, provinciecommandant van Limburg.Zo'n herdenking toont dat ze de overledenen van de Herculesramp en in het bijzonder Gigi Gielen zeker niet vergeten zijn en ook zeker nooit zullen vergeten!