Walibi staat compleet onder water, Aqualibi veranderd in modderbad

Attracties die helemaal in het water staan, het zwemparadijs Aqualibi dat veranderd is in een groot modderbad. In het pretpark Walibi in Waver staat het water op sommige plaatsen anderhalve meter hoog.

“De infrastructuur is zwaar getroffen door het noodweer”, zegt de directie. Een heropening op korte termijn is onmogelijk. Want eens het water is weggetrokken, is er een hoop poetswerk en moeten alle attracties ook worden nagekeken om te zien welke schade het water heeft veroorzaakt. Wie informatie wil, moet geduld oefenen. Het park is telefonisch of per e-mail moeilijk bereikbaar omdat het water zware technische problemen veroorzaakt. Alle praktische informatie over eer tickets, abonnementen en reserveringen wordt bijgewerkt op de website van het attractiepark en op sociale media, klinkt het.

© walibi

© ISOPIX