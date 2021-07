Nationale dag van rouw op 20 juli, overheid lanceert noodrekeningnummer 2525 

Premier Alexander De Croo (Open Vld) geeft een persconferentie over het extreme noodweer in ons land. “Wat mooie zomerdagen moesten worden, zijn plots donkere en gitzwarte momenten voor veel mensen”, klinkt het.

“We zijn allemaal bijzonder diep geraakt door wat er gebeurd is”, begint premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie. De federale regering roept daarom 20 juli uit tot een dag van nationale rouw. De feestelijkheden die een dag later op de nationale feestdag gepland stonden, worden beperkt. “Dat is maar logisch”, vindt premier De Croo. Bovendien zal een groot deel van het materieel nog volop ingezet worden op de getroffen plaatsen.

De premier looft de solidariteitsacties die de bevolking onderneemt: “Het zijn allemaal signalen dat we in momenten van tegenslag in ons land schouder aan schouder staan.” De federale regering belooft de getroffen gemeenten en plaatsen niet in de steek te laten. “De absolute prioriteit zijn nu de reddingswerken. Alle mogelijke middelen zijn in stelling gebracht. Gezien de schaal van de ramp is de federale fase van het rampenplan afgekondigd. De situatie blijft op heel wat plaatsen kritiek.”

Zelfstandigen die door het noodweer getroffen zijn krijgen een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbreking en een vrijstelling van de sociale bijdragen in het derde kwartaal van dit jaar.

“Afsluiten zal ik doen met de vele blijken van internationale steun”, vervolgt De Croo. In het bijzonder dankt hij de operationele steun van heel wat buitenlandse reddingsdiensten. Zo kreeg ons land snelle steun uit Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland en nog een aantal andere landen. “We appreciëren deze Europese steun enorm”, zei de premier. Hij spreekt ook zijn steun uit aan onze buurlanden die zwaar getroffen zijn door het noodweer. Vanuit het buitenland gaat het om 250 hulpverleners, waaronder helikopterpiloten en duikers, en meer dan 20 boten en enkele helikopters.

Noodrekeningnummer geopend

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) betuigt eveneens haar medeleven. “Wat ik gezien heb in Chaudfontaine, maakt bijzonder stil”, zegt ze. “Maar wat me nog het meest getroffen heeft te midden van dat persoonlijk leed is de solidariteit. Dat is op dit moment zeer belangrijk.” De regering heeft daarom de handen in elkaar geslagen met het Rode Kruis Vlaanderen om de noodhulp te organiseren. Meer handen zijn nodig, klinkt het. Vrijwilligers kunnen zich melden via radiokruis.be/helpenhelpt om ter plaatse te assisteren bij de opruimwerken.

Daarnaast is er een noodrekeningnummer geopend waarop giften gedaan kunnen worden. Dat rekeningnummer is BE70 0000 0000 2525.

Onmiddellijke lening van 2.500 euro in Wallonië

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft verschillende steunmaatregelen aangekondigd. Zo kunnen inwoners van de getroffen gebieden in Wallonië een lening van 2.500 euro aanvragen die onmiddellijk beschikbaar zal worden gesteld. De lening is aan te vragen bij de burgemeester. Wallonië maakt ook vijf miljoen euro vrij voor opkuiswerken.

Di Rupo gaf ook meer uitleg bij de verzekeringskwesties. Zo worden de procedures voor uitbetaling versneld. De verzekeringsmaatschappijen zullen werken met voorschotten zodat mensen zo snel mogelijk steun kunnen krijgen.

Vlaams rampenplan

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) herhaalt het voornemen om de extreme watersnood te laten erkennen tot ramp. “Daardoor kunnen mensen beroep doen op het rampenfonds in die gevallen waar brandverzekering niet tussenbeide komt, bijvoorbeeld bij wagens die op straat beschadigd zijn door extreme regenval.” Het is wel nog te bepalen welke gemeenten tot rampgebied erkend worden. “Je kan nu al schade aangeven online of per brief”, zegt Jambon. Voor de heropbouw en infrastructuurwerken rekent Vlaanderen op de geplande werken die al in de Blue Deal stonden. Daarin staan de geplande infrastructuurwerken in het kader van de klimaatverandering en duurzaamheid.

De minister-president roept getroffen burgers ook op om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeringen. Die zullen de dossiers gelinkt aan het noodweer prioritair te behandelen. “Ik ga er op toekijken dat getroffen mensen zo snel mogelijk krijgen wat ze moeten krijgen”, zei hij op de persconferentie.

Jambon meldt ook dat geen enkel vaccinatiecentrum in Vlaanderen getroffen is door de wateroverlast. De Vlaamse regering belooft verder nog steun aan jeugdbewegingen die geen tenten vinden om straks op kamp te vertrekken.