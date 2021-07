Sint-Truiden

Vrijdagochtend is bij de politie een inbraak in een huis op de Borgwormsesteenweg gemeld. De dieven namen een wapen met bijpassende munitie mee. Ook de kluis werd leeggehaald. Donderdag in de vooravond was al een inbraak in een huis in Gelinden-Dorp bij de politie gemeld. Wat daar is verdwenen, moet uit een inventaris blijken. mm