Unieke blik achter de schermen bij Europees kampioen Italië: “De Bruyne is een alleskunner”

In Italië geniet men nog steeds na van de EK-triomf van de Squadra Azzurra. De RAI zond gisteren de documentaire “Sogno Azzurro”uit, waarbij we een blijk achter de schermen kregen bij de Europese kampioen. We zien een grappende Mancini vlak voor de finale, maar ook het duel met België komt aan bod.

De documentaires die een inkijk geven achter de schermen bij een voetbalploeg zijn ondertussen niet meer op één hand te tellen. Toch blijven ze uiterst interessant. Zo ook Sogno Azzurro. Je krijgt er een beeld van de feesttaferelen op het vliegtuig, beelden van de tactische uiteenzettingen van Mancini en ook beelden uit de fitnesszaal.

Zo kregen we onder meer te zien hoe de Italiaanse spelers na hun kwalificatie voor de kwartfinale in de fitnesszaal discussieerden over wie ze in de volgende ronde het liefst zouden tegenkomen: België of Portugal. “Mij is het eender”, liet Donnarumma uitschijnen, en hij werd daarin bijgetreden door zijn teammaat Insigne: “Voor mij is het ook gelijk. Ze staan allebei met tien achter de bal.”

Het werd dus België en logischerwijs is ook de wedstrijd zelf prominent in beeld. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de tactische uiteenzetting van bondscoach Roberto Mancini. Zo waarschuwt hij onder meer voor de kwaliteiten van De Bruyne. “Let op voor hem. Wees attent als hij aan de bal is en zet hem onder druk. Hij is een alleskunner. Verdedig dus als ploeg, altijd”, luidde het devies.

Daarnaast voorspelde Mancini ook dat de Duivelse verdediging ruimte zou laten aan de rand van de zestien. “We zullen kansen krijgen om van hier te schieten, dus wees klaar en schiet.” Raad die zijn team plichtbewust opvolgde. Dat Insigne net vanop die positie voor de 2-0 zorgde, was dus allesbehalve toeval.

Lolbroek Mancini

Maar naast een voorspeller, is Mancini ook een grappenmaker, zo blijkt. Tijdens de tactische bespreking vlak voor de EK-finale had de Italiaan immers nog tijd voor mopjes. Zo vernoemde hij de onfortuinlijke Leonardo Spinazzola, die door een afgescheurde achillespees de finale moest missen, in zijn basiself wanneer hij de elf titularissen meegaf aan zijn team. “Gigio (Donnarumma), Dilo (Di Lorenzo), Leo (Bonucci), Giorgio (Chiellini), Spina (Spinazzola) ...”, waarna de bondscoach een glimlach niet kon onderdrukken, alvorens zichzelf te verbeteren. “Emerson, Jorgio (Jorginho), Marco (Verratti), Bare (Barella), Ciro (Immobile), Lorenzo (Insigne), Federico (Chiesa).”

Daarna volgde nog een laatste peptalk: “Ik heb jullie niets meer te vertellen. We staan hier niet toevallig. Wij hebben ons lot in eigen handen, niet de scheidsrechter, niet de tegenstander. Jullie weten wat jullie te doen staat.” En zo geschiedde.

