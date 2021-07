De Maas zakt. Traag maar gestaag. Vrijdag rond 15 uur was het waterpeil zo’n 20 centimeter lager in vergelijking met de nacht voordien. Ook het debiet van de Maas neemt af, van 3.300 m³ per seconde naar 2.900 m³ per seconde. De afvoer van water is met zowat 400 m³ per seconde gedaald.