ROYALS. Einde van een tijdperk voor prins George, zo stoer zag je koningin Máxima nog nooit

Een bijna jarige prins George en een nakend afscheid dat erbij hoort, een stoere versie van koningin Máxima en een even stoere prinsessenfiets: wij volgden ook deze week het reilen en zeilen in koninklijke kringen en zetten de leukste weetjes op een rij.

Feest in Zweden want prinses Victoria mocht 44 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd tijdens het jaarlijks Speciale Victoria Concert op het eiland Öland, meteen ook het favoriete vakantieplekje van de koninklijke familie. Voor de gelegenheid ging Victoria samen met haar gezin nog eens op de foto en werd de aandacht gevestigd op haar inzet voor goede doelen. Daarnaast overhandigde ze ook de Victoriaprijs, die jaarlijks uitgereikt wordt aan een Zweed omwille van zijn uitzonderlijke prestaties voor zijn land.

© via REUTERS

In Spanje waren het prinsessen Leonor en Sofía die de handen uit de mouwen staken. De tieners gingen er bomen planten in een natuurpark ten noorden van Madrid. De actie stond al langer op de agenda maar werd toen afgelast door het slechte weer. De prinsessen waren alvast niet vies van wat aarde: zonder morren staken ze de bomen met de handen in de grond.

© EPA-EFE

Een tijdje geleden werd de auto van wijlen prinses Diana geveild, nu is het de beurt aan de fiets uit haar jeugdjaren. Het gaat om een knalrode Tracker-fiets, die een beetje de allures heeft van een snorfiets en waarmee ze graag rondreed bij haar thuis in Northamptonshire. Op 24 juli gaat hij naar een nieuwe eigenaar. “Het is een kans om een ​​persoonlijk stukje van prinses Diana’s geschiedenis te bezitten”, aldus speelgoedspecialist Lucy McCourt in People. Alles aan de tweewieler is nog origineel. Van de spatborden tot het Y-vormige stuur. Ondanks het feit dat de fiets bijna vijftig jaar oud is, heeft hij ook nog de originele banden. Bij veilinghuis East Bristol Auctions geloven ze dat het item zo’n 20.000 pond (omgerekend 35.200 euro) in het laatje zal brengen.

Voor de Britse prins George is volgens royaltywatchers het einde van een tijdperk in zicht. De jongen viert op 22 juli zijn achtste verjaardag en op die leeftijd laten kinderen uit koninklijke middens de short vaak achterwege. De prins droeg het kledingstuk heel vaak in zijn jongere jaren, maar de laatste keren dat de wereld hem in het openbaar zag – tijdens twee EK-matchen van Engeland – verscheen hij in een pak op kindermaat. “Zijn stijl is niet veranderd, maar wel geëvolueerd op de manier die we verwachtten. Het doet denken aan wat de jonge prinsen William en Harry zouden hebben gedragen in hun kindertijd.” Papa prins William ruilde de korte broek rond dezelfde leeftijd dan ook echt in voor een pantalon.

© ISOPIX

Over naar Los Angeles, waar Meghan Markle met Archewell Productions naarstig werkt aan een nieuw project. Ze gaat een animatiereeks maken voor streamingplatform Netflix. Momenteel zit deze nog volop in de ontwikkelingsfase, maar er zijn al enkele details bekend. De titel bijvoorbeeld: die wordt Pearl. Ook de verhaallijn is geen geheim meer. Pearl is een twaalfjarig meisje dat zich laat inspireren door invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis en tegelijk de uitdagingen van het dagelijkse leven probeert te overwinnen. De wederhelft van prins Harry maakt de reeks niet alleen. Ze krijgt daarvoor professionele hulp van onder meer David Furnish, de man van Elton John.

Wat als … de Nederlandse koningin Máxima voor een carrièreswitch zou kiezen en verder door het leven gaan als vrachtwagenchauffeur? Dan zou ze vast in glamoureuze outfits achter het stuur kruipen, zoals ze afgelopen woensdag deed tijdens een bezoekje aan sector Transport en Logistiek in Nieuwegein in een jeansbroek en volumineuze witte top. Een van haar sleehakken moest ze om praktische redenen wel uitdoen, zo te zien. De visite kaderde in het plan om meer vrouwen in de sector te krijgen. Ze praatte ter plaatse met enkele vrouwen die een opleiding volgden tot vrachtwagenchauffeur en kreeg zelf een rijles, met stoere foto’s als resultaat.