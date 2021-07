MNM-presentatrice Ann Reymen stapt over naar Radio 2

Radiopresentatrice Ann Reymen (44) ruilt na twaalf jaar MNM voor Radio 2. Een opvallende overstap, want Reymen was er al sinds de start van MNM bij. De overstap is nog voor deze zomer. Wat ze er precies gaat doen, maakt Radio 2 later bekend.

Jarenlang een sterkhouder in de voormiddag. En sinds enkele jaren trouw op post tijdens het middagblok. Sinds het heengaan van Radio Donna leek Ann Reymen onlosmakelijk verbonden met radiozender MNM. Vanaf 2009 presenteerde ze er onder meer Kwistet en Boost, en maakte ze ook programma’s rond de Tour de France en Olympische Spelen, als tandem met SportStan.

Maar, zo maakte de VRT vrijdagmiddag bekend, deze zomer stapt Reymen over naar Radio 2. Een transfer waar Reymen naar uitkijkt, zegt ze zelf. “Als de grootste radiozender van Vlaanderen je roept, dan twijfel je niet. Ik vind de overstap dan ook erg spannend.”

De overstap van MNM naar Radio 2 gebeurt zonder rancune. “Ik heb met veel plezier in de studio van MNM gestaan”, zegt Reymen. “Maar als Radio 2 roept, dan twijfel je niet.” — © Frank Abbeloos

Steunpilaar

Het afscheid van MNM komt er niet uit onvrede, klinkt het. “Ik heb twaalf jaar lang met veel plezier in de studio van MNM gestaan”, zegt Reymen. “Ik heb er veel bijgeleerd, over sport en gezondheid. Elke dag gelachen. En ik heb er vrienden voor het leven gemaakt.”

Ook Steven Lemmens, nethoofd van MNM, blikt tevreden terug op de samenwerking. “Ann is al sinds de start van MNM één van de steunpilaren. En een trouwe vriendin voor luisteraars. Ook voor de collega’s stond ze altijd klaar. Het is moeilijk om ons MNM voor te stellen zonder Ann. Maar we zijn dankbaar voor wat ze aan ons en de luisteraars heeft gegeven. We wensen Ann veel succes bij Radio 2.”

Daar zien ze Reymen alvast graag komen. “Ann staat positief in het leven, en brengt veel ervaring mee naar Radio 2”, zegt nethoofd Rino Ver Eecke. “In al die radiojaren bouwde ze een stevige band op met de luisteraar. Dus zijn we heel blij met haar komst.”

Nieuwe uitdagingen

Over wat Reymen precies gaat doen bij Radio 2, communiceert de zender later pas. “We bekijken samen welke radio- en online-projecten Ann kan versterken bij Radio 2 en VRT. Uiteraard gaan we ook op zoek naar nieuwe uitdagingen voor Ann.”

Op donderdag 22 juli lanceert MNM nog een nieuwe podcast met Ann Reymen: Tokyo Hotel, waarin ze naar aanleiding van de Olympische Spelen met atleten over hotelverhalen praat. Een dag later, op 23 juli, is ze een laatste keer te horen op MNM.(dvg)