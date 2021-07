Betere dienstverlening door nieuwe backoffice in stadhuis

“Tijdens de opmaak van het strategisch meerjarenplan 20-25 hebben we onze dienstverlening eens tegen het licht gehouden”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Zo besloten we onder meer om de dienst burgerzaken te herorganiseren. Er is nu een strikte scheiding tussen de zogenaamde front- en backoffice; dus tussen snelle en trage dossiers. Net zoals bij de dienst omgeving zullen burgers online een afspraak kunnen boeken. Voor het afhalen van attesten en officiële documenten kan je bij de centrale balie terecht. De kantoorruimte van de dienst burgerzaken werd door onze eigen technische dienst verbouwd. De loketten hebben plaats gemaakt voor aparte plug-in ruimtes waar men in een rustige en private omgeving met een goed voorbereide medewerker de meer delicate dossiers kan behandelen of discreet kan vergaderen.”

Seniorenloket

Ook het seniorenloket keerde teug naar het stadhuis. Schepen van Sociale Zaken Katja Verheyen (N-VA). “Hier kunnen senioren elke vrijdag van 8.30 tot 12 uur terecht zonder voorafgaandelijke afspraak. Senioren krijgen er hulp bij -onder meer- administratieve problemen en info over tal van zorgbudgetten. Ideaal dus in combinatie met een bezoekje aan de vrijdagmarkt. Buiten de uren op vrijdagvoormiddag kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden. Die zal dan wel doorgaan in het Sociaal Huis langs de Peerderbaan.” Info: 089/84.85.50 of via ocmw@bree.be.