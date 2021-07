Waterpeil in Kinrooi kan nog stijgen

Ook in jachthaven De Spaanjerd steeg het water tot ongeziene hoogte. — © Patrick Brebels

“Het water in de Maas op grondgebied Kinrooi kan nog enkele centimeter stijgen, maar het blijft onder dijkniveau”, meldt burgemeester Jo Brouns na het provinciaal crisisoverleg.

Het Tegelhuuske en het Houbenhof werden voorzien van zandzakjes. Ondertussen is het debiet van de Maas gezakt onder de 3.000 vierkante meter per seconde. “Goed nieuws”, aldus Brouns. “Dit weekend zal het water verder zakken, maar we voorzien verscherpt toezicht op de Maasdijken om de situatie te evalueren.”