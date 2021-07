Club-coach Clement countert verwachtingen voor Supercup: “We zitten nog volop in de voorbereiding”

Zaterdag kan Club Brugge in de Supercup tegen KRC Genk de eerste prijs van het seizoen in de lucht steken, al tempert Philippe Clement meteen de verwachtingen. Volgens de coach is zijn ploeg nog een werf, en daarbovenop komt dat een handvol sleutelspelers er zaterdag niet bij zijn. Ondertussen wacht hij geduldig op z’n eerste versterking. “Bart en Vincent weten waar ze mee bezig zijn.”