Maaseik

De Maasbedding neemt steeds grotere gebieden in in de Maasvallei. Maaseikenaar Christian Gerardts maakte deze indrukwekkende beelden waarop te zien is dat grote delen van Roosteren, Susteren en Echt al ondergelopen zijn. De dijk in Maaseik houdt voorlopig stand, maar het water staat aan de lippen.