Herk-de-Stad

Vrijdagmiddag is een grote bres geslagen in de Demerdijk in Herk-de-Stad, op de natuurlijke grens met Lummen. Miljoenen liters water stromen richting Schulen en bedreigen de huizen in de Neerstraat. Met boomstammen, betonblokken en big bags proberen ze de bres van tien meter nog snel te dichten.