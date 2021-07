Getest: zelf vanille-ijs maken zonder machine en met slechts vier ingrediënten

Exact vier ingrediënten, even schudden, de diepvriezer in en je hebt heerlijk vanille-ijs. Althans als we de New York Times mogen geloven. Wij gingen in onze keukenkasten op zoek naar wat vanille-extract en suiker en deden de test.

Wat hebben we nodig:

Anderhalve soeplepel witte suiker

Anderhalve theelepel vanille-extract

Een cup (omgerekend zo’n 236 ml) volle room

Een snuifje zout

© LLA

Bereiding:

Neem er een glazen pot bij die je kan afsluiten met een deksel. Bijvoorbeeld een lege maar netjes afgewassen confituurpot. Giet de vier ingrediënten bij elkaar en sluit de pot goed af. Daarna is het tijd om je armspieren te laten werken: schud vijf minuten onophoudelijk met de pot, zoals een volleerde barman in de cocktailbar. Plaats nadien de pot mooi rechtop in de diepvriezer en laat minstens drie uur staan.

© LLA

Het verdict:

Na exact drie uur halen we de pot weer uit de diepvries. Al bij het openen, komt ons een aroma van vanille tegemoet. Het ijs oogt erg vast en een mooi bolletje rollen om bijvoorbeeld een coupe dame blanche te serveren, is uit de boze. Het ijs eventjes laten staan totdat het een beetje gesmolten is, en dan bedoelen we echt een beetje, maakt het scheppen gemakkelijker.

De consistentie is te vergelijken met een doos vanille-ijs uit de supermarkt: vrij vast en het laat een laagje achter in de mond. En over in de mond gesproken: op een teveel aan vanille na – wij raden aan om slechts één theelepeltje te gebruiken – smaakt het best lekker. Zeker als je bedenkt hoe weinig moeite het kostte om het te maken.