“Ik heb mijn buurvrouw uit haar instortende woning gered. Samen zaten we veertien uur op het dak. Te wachten op hulp, maar niemand kwam.” De inwoners in de omgeving van Pepinster ontwaakten vrijdagochtend in een regelrecht rampgebied. Het lijkt soms wel een tsunamigebied. Hallucinante taferelen met ingestorte of compleet verwoeste woningen en gekantelde wagens.