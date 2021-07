Gespot op de rode loper in Cannes, geshopt voor jou: de opvallendste halskettingen

Groot goud

Het begon al toen topmodel Bella Hadid haar bloes thuisliet en koos voor een opvallend gouden exemplaar in de vorm van een paar longen. De halsketting, die netjes haar boezem bedekte, in combinatie met een opengewerkte zwarte jurk waren beiden van het Italiaanse modehuis Schiaparelli. Hoofdontwerper Daniel Roseberry was zelf best tevreden met de look. “Ik wilde terugkeren naar de mode uit mijn jeugd. Je moet het verleden niet te veel romantiseren want ze was niet voor iedereen even rooskleurig. Maar als we heel hard ons best doen, dan kunnen we doen alsof en dromen dat het verleden zich verderzet in het heden.”

© REUTERS

LEES OOK:

Hoeveel de opvallende ketting precies kost, is niet geweten. De prijzen van de hautecouturecollectie van het Italiaanse modehuis worden enkel op aanvraag weergegeven. Maar een blik op de ready-to-wearcollectie levert ook heel wat prachtexemplaren op én, voor wie het graag wat budgetvriendelijker ziet, bieden we iets minder opvallende alternatieven:

1. Goudkleurige ketting met bollen - 57 euro bij Essentiel 2. Gouden ketting met slot - 950 euro bij Schiaparelli 3. Goudkleurige ketting met schakels - 14,95 euro bij Bijou Brigitte 4. Goudkleurige ketting met bedels - 750 euro bij Paco Rabanne 5. Goudkleurige schakelketting - 15,95 euro bij Zara

Blingbling

De Britse modeontwerpster Kimberley Garner combineerde haar dromerige outfit met een klassieke halsketting — © REUTERS

Het is een klassieker: de rode loper en een diamantje. Of tien. Zo combineerde de Britse modeontwerpster Kimberley Garner haar dromerige outfit met hoge split met een diamanten halsketting. Ook actrice Stella Rocha en influencer Hofit Golan kozen voor een meer bescheiden juweel en lieten hun jurken, de ene in knalgroen de andere in het rood, voor zich spreken.

1. Ketting met zwanen - 249 euro bij Swarovski 2. Halsketting met 1 kristal en 15 zirkonia’s - 49 euro bij Twice as Nice 3. Ketting Heideman - 49,90 euro bij Zalando 4. Ketting met hartje - 89 euro bij Ti Sento 5. Ketting met steentjes - 79 euro bij Fossil

Chokers

© EPA-EFE

Al dan niet met aangepaste oorbellen. Model Sofia Resing koos op de rode loper voor een subtiele choker, die geaccentueerd werd door haar bijpassende oorbellen en de goudkleurige schakelbandjes van haar zwarte jurk. Ook Georgina Rodríguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, koos voor een choker bezet met kleurrijke diamanten voor het befaamde ‘Chopard dinner party’ tijdens het filmfestival.

1. Zwarte choker - 250 euro bij Gucci 2. Kleurrijke choker - 184 euro bij Farfetch 3. Choker met steentjes - 16,99 euro bij Asos 4. Blauwe choker - 420 euro bij Isabel Marant 5. Goudkleurige, fijne choker - 110 euro bij de Bijenkorf.