Om 9u deze ochtend is Smeermaas weer vrijgegeven. De geëvacueerde gezinnen mochten terug naar hun huizen aan de Maas. Het was een bijzonder spannende nacht. Na half vier vannacht was het gevaar geweken. Smeermaas is niet ondergelopen, de dijk heeft het gehouden, maar nooit eerder stond het water zo hoog.