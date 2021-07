Eddy Merckx steunt Cavendish live in poging om record te verbeteren: “Ik hoop dat Mark 35ste keer wint”

De centrale man in Mourenx vanmiddag was Eddy Merckx himself. ‘De Allergrootste’ volgde in de auto van Tourbaas Christian Prudhomme de poging van Mark Cavendish om zijn record van 34 ritzeges in de Tour scherper te stellen.

Merckx was niet toevallig in Mourenx. Toen al in de gele trui voerde hij in dit plaatsje een van zijn grootste numéros uit zijn carrière op. Na een bergrit over o.a. de Tourmalet kwam hij na een solo van 140 kilometer binnen met een voorsprong van 8 min. In 1969 zou hij zijn eerste van zijn vijf eindzeges boeken.

LEES OOK. Steekt Philipsen stokje voor 35ste ritzege Cavendish? “Toen hij zijn eerste etappe won, was ik tien en op vakantie in Frankrijk”

‘De Allergrootste’ begroette Mark Cavendish vanmiddag heel innig op de wielerbaan die naar hem is genoemd. “Mourenx is een heel mooie souvenir”, zei de ondertussen 76-jarige Merckx. “Ik kreeg ook een heel mooie begroeting van het publiek. Ze appreciëren ongelofelijk wat ik heb gedaan. In Frankrijk heb ik niet weinig numéros opgevoerd. Anderzijds hoop ik dat Mark vandaag een 35ste keer wint. Hij zou daarmee ook de allergrootste sprinter aller tijden worden”, besloot Merckx vooraleer in de volgauto te stappen.