DILSEN-STOKKEM

Vrijdag is een actie afgeblazen van Stichting Limburgs Landschap (SLL) om 17 konikpaarden en 44 galloway runderen eten te geven. De 61 dieren lopen in het gebied De Wissen in Stokkem. “Omdat de Maas te veel kracht heeft op onze boot mogen we van de brandweer niet het water op”, aldus Steven Smeers van SLL.