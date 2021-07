In Heppeneert is het bang afwachten of de dijk het niet begeeft onder de druk van het water. “Als de dijk breekt zijn we allemaal aan het zwemmen”, zegt Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik die ter plaatse is. De dijk is rond vrijdagmiddag verhoogt met zandzakken. Nieuwe beelden tonen aan hoe penibel de situatie is.