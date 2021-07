Na-Tourcriterium in Roeselare strikt Mark Cavendish en Dylan Teuns

De Brit zal in West-Vlaanderen een duel kunnen uitvechten met onze landgenoten Tim Merlier en Dyan Teuns, beiden eveneens ritwinnaar in deze Tour. De sprinter van Deceuninck- Quick-Step is een van de opvallendste renners in de Ronde van Frankrijk, met drie ritzeges en de groene trui die al enige tijd rond zijn schouders hangt. Als hij heelhuids tot in Parijs raakt, is de kans groot dat hij op 20 juli in die groene trui te bewonderen is in Roeselare.

Het criterium in Roeselare is het enige in ons land dat de Tourvedetten zal kunnen ontvangen. De andere traditionele wedstrijden - zoals die in Aalst - kozen er wegens alle geldende coronamaatregelen voor om niet te organiseren.