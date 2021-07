Kaart toont: dit grote gebied overstroomt wanneer de dijk in Heppeneert breekt

Op dit kaartje wordt duidelijk dat een groot deel van Maaseik overstroomt (rood gekleurd gebied) wanneer de dijk in Heppeneert ten zuiden van de stad breekt. Ook de stad zelf die maar vijf meter hoger ligt, is dan in gevaar.

Het meest kritieke punt is in Heppeneert, onderaan op de kaart. Het gehuchtje van de stad Maaseik ligt op de Maasdijk aan de oever van de Maas. Het water staat er vrijdagmiddag nog maar een kleine tien centimeter onder de oude en dikke betonnen dijkmuur. Wanneer die muur het daar begeeft dan stroomt het Maaswater minstens twee kilometer landinwaarts tot aan de Maastrichtersteenweg (N78) vanuit Dilsen en tot over de ring rond Maaseik, de Koning Boudewijnlaan. De huizen in dit laag gelegen gebied zullen dan volledig of gedeeltelijk onder water komen te staan.

Hetzelfde scenario zien we ook ten noorden van de stad in Aldeneik. Ook daar zal het hele dorp onder water lopen bij een dijkbreuk. De grote blauwe plassen op de kaart zijn de Maasplassen met de binnenjachthaven Heerenlaak. Daar zijn de steigers al losgekomen van de steunpalen. Het water zal ook in Aldeneik minstens twee kilometer landinwaarts stromen.

De historische stadskern van Maaseik ligt weliswaar zo’n vijf meter hoger dan Aldeneik en Heppeneert. Toch blijft dan de vraag of die vijf meter voldoende is om de stad droog te houden.

