LIVE. Wordt Cavendish alleen recordhouder met 35 ritzeges?

11u50

Twee renners minder

Miguel Angel Lopez (Movistar) en Michael Woods (Israel Start-Up Nation) komen niet meer aan het vertrek van de negentiende etappe.

De 27-jarige Colombiaan en de 34-jarige Canadees hebben daags na de laatste bergetappe en drie dagen voor Parijs opgegeven. Woods doet dat met het oog op de Olympische Spelen, waarvan de wegrit volgende week zondag al op het programma staat. De Canadees, 27e in de tussenstand, was lange tijd in de running voor de bolletjestrui, maar die is sinds donderdag buiten bereik. Geletruidrager Tadej Pogacar verzekerde zich immers van de eindzege in het bergklassement.

In het geval van Lopez zijn het vooral de naweeën van een val vroeg in de Tour die hem parten spelen. Hij reed nadien onzichtbaar rond in het peloton en is in de tussenstand 35e, op meer dan twee uur van Pogacar. Hij richt zijn vizier nu op de Ronde van Spanje, die op 14 augustus van start gaat.