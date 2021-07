Verplichte evacuatie in Herbricht. — © TV Limburg

Het eerste Maasdorp dat gisteren verplicht geëvacueerd werd was Herbricht in Lanaken. Het gehucht ligt in de winterbedding van de Maas. Omstreeks half zeven werden daar de eerste mensen uit hun huis gehaald. De evacuatie verliep moeizaam, een boot van het leger moest aangevoerd worden om de laatste mensen op het droge te brengen.