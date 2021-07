Cursisten tweedekansonderwijs studeren af in coronatijden

Een groep van 14 cursisten uit het tweedekansonderwijs Cursa Noord is afgestudeerd. Met een mooie coronaveilige uitreiking buiten onder een stralende zon werden zij gehuldigd met het behalen van hun diploma middelbaar onderwijs. Dit vond plaats op de oude Phillipssite, vlakbij het toekomstige gebouw van Cursa Noord, in Lommel.

Een diploma middelbaar onderwijs kan je bij het CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) behalen als het wat moeilijker ging in het middelbaar. In combinatie met een beroepsgerichte opleiding en het vak aanvullende algemene vorming kan je je diploma op twee jaar tijd halen, eventueel op je eigen tempo. Dat deden deze cursisten dan ook.Het was alvast geen makkelijke periode voor deze klas. Bijna alles gebeurde online. Ze moesten vaak dankzij zelfdiscipline hun opdrachten invullen, bijhouden, inleveren (uploaden) én online presenteren. Deze groep hield moedig vol en werd dan ook extra in de bloemen gezet door regiodirecteur Bart Vermeer.Met een goodiebag waarin een drankje en een snack verpakt zaten en een extra diploma op zak kan ook deze groep afgestudeerden de zomer en hun toekomst verrijkt tegemoet.