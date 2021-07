Neos geniet van 'Chique Dingues' in Alden Biesen

Neos Limburg is in de ban van een merkwaardig samengesteld liedjesprogramma.

Een humoristisch muzikaal talent, een ravissante zangeres en een stoïcijnse bassist: meer was er niet nodig om het binnenplein van Alden Biesen om te toveren tot een gloedvolle plek vol genietende Neos-leden. Knus en coronaproof luisterden ze naar de Chique Dingues van Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Wouter Berlaen. Nadien een gezellig terrasje en dromen van het volgende evenement: het sopranenduo Stokman & Vos op 24 augustus in Hasselt op het Kolonel Dusartplein. Meer informatie: limburg@neosvzw.be of 0488 34 11 75