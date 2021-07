Genk gedenkt zijn coronadoden

De Stichting tegen Kanker is in ons land actief op het gebied van de kankerbestrijding en Levensloop is haar meest bekende actie. Corona verdrong deze actie echter tijdelijk naar de achtergrond.Ons land telt intussen meer dan een miljoen coronabesmettingen en om en bij de 25.000 -doden. Ook Genk waren er bij de meer dan 1.000 overlijdens van het voorbije anderhalf jaar heel wat corona-overlijdens, vaak met een onderliggende aandoening en zeer zeker ook kankerpatiënten, die uit angst voor besmetting hun behandeling onderbraken.Het was heel moeilijk om passend afscheid te nemen van de geliefden, ondanks enkele mooie initiatieven, zoals de troostplek van ‘rouwenden nabij’ op de stedelijke begraafplaats. Levensloop wil daarom een stapje verder gaan en - nu de maatregelen geleidelijk versoepelen - in september in gans Genk een sfeervol herdenkingsmoment organiseren, niet alleen voor de overleden kankerpatiënten, niet alleen voor de coronadoden, maar voor àlle afgestorvenen. Daarvoor wordt een netwerk uitgebouwd met sympathisanten van de organisatie, met het dekenaat, met de diverse levensbeschouwingen en met de sociale dienst. De mensen van Levensloop kennende zal dat ongetwijfeld een warme gebeurtenis worden, een teken van hoop, liefde en leven. Wie wil meewerken kan contact opnemen met miekesybers@gmail.com.