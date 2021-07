Rotary Club Genk Staelen kiest resoluut voor Genkse jeugd

De afgelopen weken heeft Marc Vanburen, voorzitter 20-21 van Rotary Club Genk Staelen, met een delegatie van de club een bezoek gebracht aan twee belangrijke jeugdprojecten in het Genkse die begaan zijn met jongeren die niet dezelfde kansen kunnen benutten als ander jongeren: het Over-Kop-Huis aan Rondpunt 26 en Dagcentrum De Passer, nabij het Jongenstehuis. Hij ging niet met lege handen.Voor het OverKop-Huis kocht de club enkele gametoestellen, spellen en schermen. Het OverKop-Huis is een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor en door jongeren tot 25 jaar. Het is een veilige plek waar behalve een luisterend oor ook professionele therapeutische hulp kan voorzien worden zonder er een label op geplakt te krijgen.Voor de Passer werd een chill-hoek uitgerust met houten speeltoestellen. In dit dagcentrum worden kinderen van 6 tot 18 jaar opgevangen die begeleiding voor en na de school krijgen omdat dit in de thuissituatie niet evident is. Voor dit project kwam bovenop de bijdrage van Genk Staelen een belangrijke bijdrage van het Rotary-District.