Rendez-voushotel stelt kamers ter beschikking aan slachtoffers van noodweer: “Niet geschikt voor gezinnen met kinderen”

Zaakvoerder Franky Kox die ook brandweerman is, wil zo op zijn manier hulp bieden. — © gvb

Hechtel-Eksel

Het rendez-voushotel Casa-Blanca in Eksel stelt gratis kamers ter beschikking als tijdelijk noodonderkomen voor de zwaarst getroffen slachtoffers van wateroverlast. Zaakvoerder Franky Kox die ook brandweerman is, wil zo op zijn manier hulp bieden. “De burgemeester heeft mijn voorstel voorgelegd aan zijn collega’s. Zo komt het aanbod bij mensen die het echt nodig hebben”, stelt Cox. “Om begrijpelijke redenen is dit voor gezinnen met kinderen minder geschikt.”