Twintig mensen kozen voor overnachting in opvangcentrum van Dilsen-Stokkem

Frans Medaer en Mia Conings uit Mulheim kozen voor een overnachting bij familie. “Een van onze kinderen telefoneerde dat er nog plaats was in de herberg.” — © RR

DILSEN-STOKKEM/MAASEIK

Twintig personen uit Dilsen-Stokkem kozen afgelopen nacht voor een overnachting in het opvangcentrum van Dilsen-Stokkem. In Maaseik besloot het stadsbestuur de personen onder te brengen in een B&B in de buurt. “Tientallen mensen kozen voor een overnachting bij familie”, aldus burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Helaas hebben we daar geen cijfers van. Het personeel van de stad heeft de hele nacht zandzakken gevuld.”