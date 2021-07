Lotte Vanwezemael reageert op kritiek bikinifoto’s: “Ik heb eindelijk geleerd om van mijn lichaam te houden”

Een vakantie in het paradijselijke Curaçao zou zorgeloos moeten zijn. Maar dat was buiten enkele gebruikers van Instagram gerekend. Seksuologe Lotte Vanwezemael kreeg op het platform af te rekenen met heel wat kritiek op haar bikinifoto’s, en dat liet ze niet zomaar voorbijgaan.

De seksuologe, onder meer bekend van haar deelname aan De slimste mens ter wereld en haar expertise in Blind getrouwd, was op vakantie op Curaçao – en daar horen natuurlijk enkele mooie foto’s aan de oceaan en het zwembad bij. Maar tussen de positieve reacties doken ook enkele negatieve commentaren op. Zo vroeg er zich iemand of de seksuologe probeerde haar beginnende zwangerschapsbuikje te verstoppen. Nog anderen hadden het dan weer over haar zichtbare ‘vetrolletjes’ en ‘dat ze dik aan het worden is’.

In haar Stories zette de seksuologe zelf de puntjes op de i. Zo benadrukte ze dat ze eindelijk geleerd heeft om van haar lichaam te houden. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik heus wel mijn eigen lichaam. Mijn ‘vetrolletjes’, mijn littekens, mijn dubbele kin, mijn blauwe plekken, mijn putjes in mijn benen, mijn striemen (die ik trouwens ‘riviertjes’ noem). Ik heb eindelijk geleerd om van dat lichaam te houden. Want dat ben ik. Het is mijn lichaam en dat maakt mij mij.”

“Je hoeft me niet te herinneren aan hoe mijn lichaam eruitziet”, ging ze verder. “Aan al die ‘gebreken’ die ik volgens de maatschappij heb. En als je het dan toch doet: I don’t care. Maar iemand anders misschien wel. Iemand anders is misschien wel nog aan het worstelen om van zijn/haar/hun lichaam te houden. Geef die iemand daar dan ook de tijd voor. En steek je energie in dingen die er wel toe doen. Namelijk: je eigen leven. Veel (zelf)liefde gewenst.”

