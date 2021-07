Een schommel voor kippen en vrolijk felroze: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie

Zwierige rok

Ann, eindredacteur: “Lekker lang en fladderig, om met een zwart topje en dito sandalen straks op vakantie te dragen.” 29,99 euro

Trouwe borstel

Aafje, vormgever: “Ik neem mijn lievelingsborstel overal mee naar toe, dus kan het wel eens gebeuren dat die ergens vergeten wordt. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar er even blij mee is als ik, zelf heb ik allang een nieuwe besteld. Je kan deze borstel trouwens helemaal uit elkaar halen, wat wel zo hygiënisch is.” 22,50 euro

Ook voor kippen

Hanne, redacteur: “Omdat ik wil voorkomen dat mijn kippen een saai leven leiden, laat ik ze af en toe iets nieuws ontdekken in hun ren. Na de graafbak van vorig jaar, waar ze zich graag in onderdompelen, krijgen ze deze zomer een houten schommeltje. Dan kunnen ze met twee naast elkaar plaatsnemen en zichzelf gezellig in slaap wiegen. En de konijnen krijgen er zo ook een interessante jump bij in het park.” 24,99 euro.

Maatpak voor Belgisch weertje

Tessa, vormgever: “Tussen de soldenkoopjes vond ik deze blazer en broek, het ideale maatpak voor op minder warme zomerdagen ... die we in België wel kennen.” Blazer 49,99 euro en broek 29,99 euro.

Eenvoudig goed

Lien, redacteur: “Eenvoudig, zwart en comfortabel: soms moet je het niet te ver zoeken.” 27,99 euro.

Zuurstokroze broek

An, chef magazine bij Het Belang van Limburg: “Het soort roze dat ik wél in m’n kast wil: knalkleurtje voor als de zon niet meedoet. Ik kocht de broek.” 79,99 euro

