De eerste topprestatie is al geleverd: Derwael en co stellen zich voor in vloeiend Japans

De Olympische Spelen in Tokio moeten nog beginnen, maar de eerste knappe prestatie van Team Belgium is al geleverd. De olympische turnploeg - onder aanvoering van medaillekandidaat Nina Derwael - had zich duidelijk niet alleen sportief tot in de puntjes voorbereid. Zo postte sportpsycholoog Jef Brouwers een video waarin Derwael en co zich voorstellen in schijnbaar vloeiend Japans. De letterlijke vertaling moeten we u wegens een gebrek aan een Japanse tolk helaas onthouden, maar we zijn wel onder de indruk. Konnichiwa, Tokio!