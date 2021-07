Grotestraat in Wijer weer open, slager kan heropenen

In Wijer, deelgemeente van Nieuwerkerken, is het ergste waterleed geleden. De Grotestraat is terug berijdbaar. Slagerij Vandevelde, die gisteren moest sluiten, kan vandaag wel weer openen.

Donderdagvoormiddag was de Grotestraat in Wijer onder water gelopen ter hoogte van Slagerij Vandevelde. De gemeente liet uit voorzorg de weg afsluiten. “Het was hier bij momenten heel spannend, maar we konden gelukkig vermijden dat de slagerij helemaal onderliep. De pompen van de brandweer hebben veel water kunnen wegpompen naar de beek. Ook buren en vrienden zijn komen helpen, we bedanken iedereen voor de steun! Dankzij al die hulp kunnen we onze slagerij vandaag vrijdag ook weer gewoon openen”, zo reageert een opgeluchte slager Koen Vandevelde. len

Behalve de Grotestraat in Wijer is ook de Diestersteenweg tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden weer open. In Binderveld en omstreken blijft er veel water op de wegen staan en is voorzichtigheid geboden. De N80 tussen Sint-Truiden en Hasselt blijft voorlopig ook afgesloten in beide richtingen.