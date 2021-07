Altijd een (doping)circus als Tour in Pau passeert: van Armstrong via Rasmussen en Contador tot Frank Schleck

Na tweeënhalve week zwoegen is het einde in zicht voor het peloton. De sprinters slepen zich over de Pyreneeën om op de Champs-Élysées een laatste keer te schitteren, terwijl Tadej Pogacar gebeiteld zit voor een tweede Tour-zege op een rij. Maar bij Bahrain-Victorious hebben ze sinds woensdagavond heel andere zorgen, nadat ze in hun hotel in Pau onaangenaam bezoek kregen van de politie en hun hele hebben en houden werd doorzocht. Weer in Pau, het stadje dat ondertussen een stevige dopingreputatie heeft opgebouwd.