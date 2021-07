Gouverneur vraagt inwoners Heppeneert om te evacueren: “Dijk kan breken”

Na een zenuwslopende nacht staat het peil van de Maas nog steeds alarmerend hoog. Vrijdagochtend kwam de provinciale crisiscel bijeen. “In Heppeneert (Maaseik) blijft de situatie kritiek, het is niet zeker dat de dijk het houdt. We roepen de bewoners op om te evacueren”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA).

Aan het ergste scenario lijkt Limburg vrijdagochtend ontsnapt te zijn, maar het gevaar is nog lang niet geweken. “Het was echt kantje boord, het water stond ons echt aan de lippen”, zegt Lantmeeters. “Op plaatsen als Kotem en Uikhoven is het echt nipt, en is er hier en daar insijpeling. In Lanaken bereikten we een piek van 3.300 m³/s. Het water stond er toen 46,80 meter hoog. Dat is het hoogste debiet ooit voor Lanaken, maar door de verbredingswerken geen hoger peil dan in 1993. Inmiddels is het water daar licht aan het dalen.”

“In Maaseik blijft de situatie echter nog kritiek. Het water staat daar nu op 33,30 meter, hoger dan in 1993, en de piek wordt pas voor vrijdagmiddag verwacht. Omdat er water door de dijk komt, is de weg ook lichtjes omhoog aan het komen. Het is nog steeds mogelijk dat het dijk het niet zal houden. We volgen de situatie op de voet op.”

De gouverneur roept de bewoners van Heppeneert op om te evacueren. “Breng uzelf in veiligheid en verlaat uw huis. De situatie blijft nog tot vrijdagavond of zaterdagochtend gevaarlijk.” In de loop van de nacht werd op veel andere plaatsen al volop geëvacueerd. “Gemiddeld ging het per gemeente om zo’n 30 à 40 bewoners die in de publieke opvangcentra samenkwamen”, zegt Lantmeeters. “Al hebben we natuurlijk geen zicht op het aantal bewoners dat bij familie of vrienden bleef overnachten.”

Dilsen-Stokkem

In Dilsen-Stokkem is de situatie onder controle, zo laat burgemeester Sofie Vandeweerd via Facebook weten. “De rivierkundige ingrepen voor het verruimen van de rivierbedding van de Maas tussen Stokkem en Elen hebben hun nut de afgelopen dagen zeker bewezen. Het debiet was vannacht hoger dan in 1993, dus de situatie is echt gevaarlijk geweest.”

Albertkanaal

Op het Albertkanaal is het water inmiddels aan het zakken. “Het staat daar 60 centimeter hoger dan normaal, maar is nu aan het dalen. De situatie lijkt daar momenteel onder controle, al blijven we ook daar nog waakzaam”, zegt Lantmeeters.

In Kanne werd donderdagavond laat aan de bewoners gevraagd om vrijwillig te evacueren. De politie ging van deur tot deur om de mensen te verwittigen. In de sporthal werd opvang voorzien voor mensen die elders niet terechtkonden. Maar niet alle bewoners vonden het nodig om hun woning te verlaten. “Ik blijf hier. Als het heel erg is, moeten ze me maar komen halen”, zegt een bewoonster.

