Een explosief heeft vrijdagochtend de volledige inkomhal van het bpost-kantoor op de Vierselbaan in Zandhoven vernield. — © BFM

Zandhoven

Een explosief heeft vrijdagochtend de volledige inkomhal van het bpost-kantoor op de Vierselbaan in Zandhoven vernield. De politie heeft een perimeter ingesteld en ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse. Het is al de tweede plofkraak in regio Antwerpen op amper drie dagen tijd.