Pakt Cavendish nummer 35?

Iedereen verwacht een massaspurt in Libourne. En dan wordt er meteen naar Deceuninck - Quick-Step gekeken, waar Mark Cavendish zijn totaal aantal dagzeges in de Tour op 35 kan brengen. Al is de Brit er nog niet helemaal uit of hij wel gerecupereerd zal geraken na een erg moeilijke dag donderdag. “De Tourmalet is voor mij elke keer een onmogelijk gevecht met mezelf, maar de laatste grote obstakels vóór Parijs lijken weg. We zullen vrijdag proberen sprinten. Maar het is toch opnieuw 207 kilometer lang.”